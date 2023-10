Walking Francigena Ultramarathon. Grande festa in Piazza del Campo

Un migliaio di iscritti per l’edizione 2023 della ’Walking Francigena Ultramarathon’, la manifestazione, diventata ormai un appuntamento tradizionale, per riscoprire la magia dei cammini.

Da ieri i camminatori hanno invaso la Via Francigena percorrendo uno dei sette i percorsi disponibili: da quello più breve di 15 km fino al più lungo di 120 chilometri. Nel mezzo percorsi da 65, 55, 40, 35 e 30 km fra Acquapendente e Siena, dove in piazza del Campo oggi sarà allestito l’arrivo. "La ’Walking Francigena Ultramarathon’ è una camminata non competitiva che ha lo scopo di far conoscere le bellezze naturali e artistiche del territorio che attraversa – spiega Daniele Bibbiani del Gruppo Trekking Senese, che collabora all’evento con i Comuni di Siena, Acquapendente e i territori attraversati dalla camminata –. Sportivi e appassionati avranno l’opportunità di assaporare il ricco patrimonio storico, culturale e ambientale del Senese, della Val d’Orcia e dell’Alto Lazio. Un modo di percorrere la via di Sigerico mettendo insieme sport, storia, cultura e natura". Per la prima volta nella storia della manifestazione, quest’anno cambia il senso di percorrenza, che sarà da Sud verso Nord con arrivo previsto in Piazza del Campo.

"Abbiamo registrato un record di adesioni, circa 300, nella tratta più lunga, cioè quella da 120 km – sottolinea Bibbiani –. Il motivo? La presenza di molte discese e soprattutto la possibilità di percorrere la Val d’Orcia in orario diurno, ammirandone la bellezza alla luce del sole contrariamente a quanto avveniva invece nelle precedenti edizioni". E ancora: "La ’Walking Francigena Ultramarathon’ ormai ha assunto una dimensione nazionale e internazionale – continua Bibbiani –: saranno presenti camminatori provenienti da tutta Italia, in particolare dalla Toscana e dal Lazio, ma anche dall’Europa. Siamo molto soddisfatti".

Intanto tutto è pronto per la grande festa in Piazza di oggi: "Ci saranno numerosi stand enogastronomici di Coldiretti, che organizzerà anche giochi per i bambini – annuncia Bibbiani –. Inoltre dalle 10 alle 17 ci saranno varie esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri di Torre Alfina. Un punto di ristoro verrà allestito nella Contrada della Civetta, che aprirà al pubblico il Museo storico. Qui verrà apposto il timbro per le credenziali della Via Francigena". Infine una curiosità: "Verrà premiqato l’ultimo arrivato per evidenziare che è una passeggiata non competitiva", conclude Bibbiani.

Cristina Belvedere