Vivi Poggibonsi, la sede. Sabato l’inaugurazione

Vivi Poggibonsi, gruppo consiliare di opposizione, apre una sede in città. Sarà in via Borgaccio 77 e verrà inaugurata sabato alle 18. "E’ l’inizio di un nuovo percorso per il nostro gruppo, nato per dare voce e risposte concrete alle esigenze di tutti i cittadini – spiega Vivi Poggibonsi – La nostra associazione sarà guidata da Fabiola Nencini ed è il frutto di un’esperienza condivisa e dell’impegno di un gruppo di cittadini e professionisti che credono nel miglioramento della nostra comunità e nella possibilità di una Poggibonsi più viva e partecipe. L’obiettivo è quello di promuovere iniziative che possano favorire lo sviluppo del territorio e il benessere dei suoi abitanti". E infine: "L’inaugurazione rappresenta un momento speciale di apertura verso tutte le associazioni, i cittadini e i sostenitori che credono in questo progetto" afferma ancora Vivi Poggibonsi. "Sarà un’occasione per presentare gli obiettivi e discutere di possibili collaborazioni per il bene comune. Siamo pronti a mettere a disposizione di Poggibonsi la nostra passione e l’entusiasmo di tutti coloro che vogliono una città migliore".