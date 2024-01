Violenza sulle donne, parla il giudice Cornetti

Metti un gruppo di lettura costituito da appassionati che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa, dalle opinioni alle emozioni provate. Metti un magistrato disponibile ad approfondire temi che fanno parte del suo patrimonio lavorativo. Ne esce un momento di incontro interessante e costruttivo. Libero, gratuito e aperto a tutti, naturalmente. Quello che si è svolto nella sede sociale del Cral Mps in via dei Termini che ha visto protagonista il giudice Ilaria Cornetti. Che era presente insieme all’autrice del libro scelto dal gruppo per confrontarsi, ’Nonostante te’ di Lorella Carli. Cornetti, per 10 anni gip a Siena e adesso giudice di sorveglianza del tribunale, ha approfondito il tema della violenza di genere che ha grande impatto sociale. E che è al centro del volume. Brillante l’intervento del magistrato che ha stimolato domande e riflessioni a cui è stato risposto con chiarezza tanto che presto questa formula scelta dal gruppo di lettura, coordinato da Bruno Di Blasi, sarà ripetuta con altri libri ed ospiti. Interessante il fatto che fossero presenti all’appuntamento al Cral anche diversi uomini che hanno partecipato attivamente al dibattito. Altrettanto lo è che semplici cittadini si riuniscano per analizzare temi sociali, in maniera spontanea.