"Viale Roma. Il Comune non indugi"

"Il Comune di Chianciano Terme deve assicurare la realizzazione del progetto di riqualificazione del viale Roma, visti i 600mila euro assegnati dalla Regione". Attraverso un comunicato stampa il gruppo consiliare di minoranza ’Punto e a Capo’ muove un appello alla giunta Torelli di non abbandonare questa opportunità. "Noi come passata amministrazione avevamo predisposto un progetto per un intervento complessivo di 2,05 milioni di euro. Regione Toscana infatti, finanziando e approvando lo scorrimento di graduatoria, ha assegnato un contributo di 600mila euro a Chianciano Terme per il suo viale principale. Ed entro la prima settimana di settembre il Comune dovrà comunicare l’accettazione o meno del contributo e quindi la volontà di procedere con l’attuazione di tale intervento o abbandonare tale opportunità". "Eventualità questa, di cui siamo fortemente preoccupati - prosegue il gruppo -. Inoltre da parte dell’amministrazione c’è l’annunciata volontà di procedere con la demolizione di due immobili donati e/o in fase di donazione all’ente ai fini di pubblica utilità; volontà che richiederà ingenti risorse necessarie per la gestione degli aspetti tecnici progettuali e di cantiere, per l’abbattimento degli edifici e relativo smaltimento dei materiali; nonché per le successive opere necessarie per rendere quelle aree urbane decorose". "Quindi riteniamo - chiude la nota - che sia oggi prioritario trovare le risorse per la riqualificazione di viale Roma, progetto condiviso e fortemente sostenuto dagli albergatori e commercianti, e che si debba inoltre riflettere sul futuro utilizzo degli immobili donati". La richiesta del gruppo è "dare la priorità a viale Roma e di valorizzare le donazioni con progetti concreti, come la ‘casa delle associazioni".

Anna Duchini