Via Livini ancora bloccata. Tir incastrato crea l’ingorgo. Intanto avanti con i lavori

Ennesimo caso di blocco di una delle principali arterie di Colle. Si tratta di via Livini e nuovamente la città si ferma a causa di un tir rimasto incastrato lungo la strada. Nella medesima strada sono, però, arrivati i lavori più consistenti e più importanti, a farlo presente è stato lo stesso vice sindaco con delega ai lavori pubblici Marco Speranza. "Si tratta di operazioni delicate, che necessitano di grande professionalità ed attenzione – afferma Marco Speranza vice sindaco con delega ai lavori pubblici –. Siamo consapevoli di quanto questa arteria sia di fondamentale importanza per la viabilità cittadina. Un’infrastruttura che è al centro della vita di ogni colligiano per questo gli sforzi e l’impegno sono finalizzati ad accelerare anche rispetto al cronoprogramma. Ci tengo a precisare che sono in corso anche delle valutazioni per verificare alcune modifiche in grado di snellire il traffico". Un intervento del valore complessivo di 1,1 milioni di euro. L’intervento progettato prevede la realizzazione di una paratia di pali in calcestruzzo armato per circa 90metri e al tempo stesso verrà adeguata la geometria della sezione stradale alle prescrizioni della normativa vigente e verrà integrato l’impianto di illuminazione pubblica presente sulla via in modo da illuminare il tratto di strada ad oggi non servito dall’impianto di illuminazione. Nel dettaglio l’intervento prevede il posizionamento di 56 pali trivellati necessari per mettere in sicurezza l’aria e procedere con la realizzazione dell’opera. In questa fase hanno preso avvio i lavori strutturali di messa in sicurezza di via Livini con l’operazione di posizionamento dei pali trivellati che fanno parte della paratia di sostegno. Sono già visibili, infatti, per gli automobilisti le grandi strutture che sono state posizionate in una parte della carreggiata non utilizzata. La Via Nova, come viene chiamata dai colligiani, è particolarmente attenzionata e sotto gli occhi di tutti per il traffico presente. "Un intervento corposo che consentirà di intervenire in modo netto e portare avanti il cantiere in modo celere – conclude Speranza. - I lavori proseguono in modo regolare. In continuità amministrativa proseguono le operazioni di messa in sicurezza della Via Nova".

Lodovico Andreucci