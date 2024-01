Vespa club Valdelsa. Primo tour dell’anno

Un avvio di 2024 caratterizzato da numerosi eventi per il Vespa club Valdelsa. Per iniziare al meglio la stagione, un nutrito gruppo di appassionati ha compiuto un tour all’interno del territorio chiantigiano. La multicolore carovana si è cimentata in percorso di 70 chilometri, in sella agli amati mezzi a due ruote: immancabile la tappa a Panzano per incontrare il popolare macellaio-poeta Dario Cecchini, proprio nel cuore del circondario chiantigiano. Un brindisi collettivo unito alle degustazioni di finocchiona. "Diciamo un bel modo per inaugurare un anno solare che vedrà il club impegnato su diversi fronti – spiegano i vespisti valdelsani – sia in ambito sportivo e turistico che a livello organizzativo con le competizioni e gli eventi programmati nel corso di questo 2024".

Tra gli appuntamenti del considerevole calendario, il 24 marzo si svolgerà la Gimkana valida per una prova nazionale di supercoppa e campionato regionale. A inizio estate, nei giorni 22 e 23 giugno, è prevista invece la decima edizione della manifestazione turistica del campionato nazionale, denominata ’100 KM nel Chianti’.