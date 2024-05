Vegetazione fuori controllo. Gli abitanti di Bellavista chiedono manutenzione

Le piante sono cresciute troppo e arrivano quasi a invadere i marciapiedi e la sede stradale. Abitanti di Bellavista evidenziano il problema in alcune delle vie della frazione dedicate ai Paesi europei e chiedono un intervento di manutenzione all’amministrazione comunale di Poggibonsi. "Per ragioni di decoro e anche di sicurezza – spiegano alcuni tra i residenti che si sono rivolti in questi giorni a La Nazione – perché in certi tratti del nostro quartiere il fogliame e le frasche scendono in modo assai vistoso, con tutti i disagi da vari profili che il particolare scenario comporta. In pratica, per fare un esempio, le fronde e i rami arrivano sino all’altezza degli occhi dei pedoni, costretti dunque ad abbassarsi oppure a spostarsi di qualche metro a lato e a camminare sulla strada, ovviamente con tutti i rischi dovuti al transito di veicoli in zona". Situazioni di disagio sulle quali è fondamentale quindi intervenire... "Si rende necessaria se non altro una operazione di potatura - sostengono - in modo da limitare le problematiche emerse in questo periodo". Anche in momenti precedenti in verità non erano mancate delle segnalazioni in proposito, sempre per il verde a Bellavista. In quei casi in merito alla tutela e alla salvaguardia dei giardini e di qualche superficie a verde che aveva subìto conseguenze da eventi atmosferici o da altri fattori avversi. In questo settore comunque non sono ora da rilevare rimostranze da parte degli abitanti. Anzi... "Da tale profilo il lavoro compiuto negli ultimi tempi a Bellavista ha invece dato frutto sul piano della cura dell’ambiente – affermano ancora dalle strade di Bellavista interessate – e siamo soddisfatti del lavoro compiuto dagli addetti giunti qui da noi per i necessari interventi effettuati sui giardini per conto dell’amministrazione locale. Adesso auspichiamo anche una operazione che sia in grado di restituire sia la sicurezza che il decoro riguardo alle piante, che da tempo aspettano di contare su un altro look anche a beneficio della comunità, decisa - concludono - a tornare a fruire appieno dei suoi ‘polmoni’ qui nelle zone di Bellavista". Paolo Bartalini