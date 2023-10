Valdichiana, il piano per il futuro: "Servono i contributi dei cittadini"

E adesso arriva una fase fondamentale. I dieci comuni dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e quindi Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda, hanno approvato il Piano Strutturale Intercomunale (Psi). L’Unione aveva già detto "sì" alla proposta di adozione del Psi lo scorso 19 luglio. Quella che si apre è la fase legata alle osservazioni. Potranno farle tutti, dai cittadini agli enti, la data limite è domenica 19 novembre e quindi entro i 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana). Le osservazioni possono essere effettuate scaricando l’apposito modulo nel sito dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese per poi essere inviate via Pec, raccomandata oppure a mano sempre all’Unione. Una fase, questa, che è attesa perché ci sono temi che interessano molto la cittadinanza. Uno, da tempo, sta facendo parlare e dividere: l’eventuale insediamento della stazione per i treni ad alta velocità. Vedremo gli sviluppi. Sono sei le tematiche fondamentali su cui è stato predisposto il Psi della Valdichiana Senese: mobilità, collegamenti e infrastrutture, servizi, turismo, attività produttive, territorio sicuro e resiliente e sistema ambientale. Nel sito dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese è possibile consultare la documentazione e quindi informarsi nel dettaglio. Edo Zacchei, sindaco del Comune di Sinalunga con delega al Psi ha detto che "siamo nella fase più importante del percorso, quella delle osservazioni, per giungere all’approvazione definitiva nei primi mesi dell’anno prossimo. È il momento per migliorare lo strumento di pianificazione che gestirà il territorio nei prossimi due decenni, il momento dei contributi dei cittadini, delle aziende, delle associazioni e dei professionisti. Tanti i temi da valutare oggetto di osservazione, da parte dei tecnici del territorio e anche da parte dei dieci uffici comunali, che contribuiranno a migliorare i contenuti del Psi. Auspico che si utilizzino questi giorni lavorando nell’interesse della comunità, con valutazioni e confronti sereni e costruttivi, consapevoli che lo strumento è migliorabile e perfezionabile". Il Piano Strutturale Intercomunale è uno strumento che ovviamente avrà la sua grande importanza sullo sviluppo del territorio dei prossimi anni. Con la fase delle osservazioni la parola passa ai cittadini. Intanto il 26 settembre nella sala consiliare del palazzo comunale di Chiusi, ore 17.30, ci sarà un incontro pubblico, fa sapere il Comune etrusco, "per presentare i contenuti del Piano Strutturale intercomunale adottato in tutti i Comuni della Valdichiana Senese e favorire il dialogo su eventuali osservazioni entro i termini previsti dalla legge".

Luca Stefanucci