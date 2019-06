Monteriggioni (Siena), 15 giugno 2019 - E' un mistero l'incidente in cui ha perso la vita un uomo di 53 anni. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato all'interno dell'auto, che ha preso fuoco nelle campagne vicino a Monteriggioni, in provincia di Siena. La segnalazione è arrivata quando alcune persone hanno notato un bagliore in un campo in località Strada di Acquaviva.

A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco. Che hanno fatto la macabra scoperta. Nella vettura in fiamme c'era il corpo di un uomo, sfigurato dal fuoco. Ma cosa è accaduto? Il 53enne aveva passato la serata con i colleghi. Che ai carabinieri hanno riferito che l'uomo sembrava non sentirsi bene proprio durante la serata, trascorsa in un ristorante di Poggibonsi.

La compagnia, al termine della cena, si è divisa, tutti sono tornati a casa. Sulla via verso la sua abitazione, l'uomo è finito fuori strada. Da qui l'incendio e la morte. Il mezzo è finito in un campo con l'erba alta almeno un metro. Secondo le ipotesi, dopo il malore il motore dell'auto è rimasto acceso. Da qui sarebbe partito l'incendio. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto inotrno alle 2.30.

