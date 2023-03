Un’Onda di tradizione Assalto alle frittelle e canti nel rione Benedizione ai babbi

Assalto alle frittelle, buonissime. Ma anche ai carrettini delle Contrade realizzati con le pigne per i bambini. Non ha tradito le attese la festa di San Giuseppe nell’Onda dove si sono levati canti fino al tardo pomeriggio mentre i contradaioli di Malborghetto ma anche i senesi mangiavano e brindavano. Proprio come ha fatto il neo rettore del Magistrato Emanuele Squarci al mattino alzando i calici all’Onda e a tutte le Contrade insieme agli altri priori. E’ stato un via vai continuo di genitori con i figli ma anche di persone che, semplicemente, volevano tuffarsi nella tradizione e nel clima familiare che si respirava. La pioggerellina caduta a tratti non ha scoraggiato i senesi. In tanti, poi, hanno atteso il termine delle varie messe per prendere la benedizione impartita appositamente a tutti i papà.