Una serata per Matteotti. Appuntamento da Alcide con l’intervento di Nencini

Un nuovo incontro a Poggibonsi nel ricordo di Giacomo Matteotti. "La nostra Repubblica ha un grande debito di riconoscenza nei confronti di questo straordinario personaggio storico – affermano gli organizzatori dell’iniziativa – perché tra i tanti meriti del deputato socialista ce n’è uno che è stato molto sottovalutato nel corso degli anni: Matteotti fu uno dei primi europeisti, come documenta, tra le altre cose, un suo memorabile intervento alla Camera dei Deputati del 1923 in cui auspicava la formazione, testualmente, degli ‘Stati Uniti di Europa’. All’epoca - spiegano ancora in proposito i promotori - Giacomo Matteotti apparve quasi come un eretico, ma dai semi di quella lucida e lungimirante intuizione è germinata l’idea del Manifesto di Ventotene, redatto nel 1941, e la successiva Unione Europea".

Appuntamento dunque a Poggibonsi domani sera alle 21 presso l’hotel Alcide. Interverrà a Poggibonsi l’esponente nazionale del Psi Riccardo Nencini (nella foto), trascorsi da parlamentare e da vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nella circostanza sarà pure intervistato in merito ai contenuti delle pagine del suo recente libro dedicato alla figura di Matteotti, ucciso il 10 giugno 1924, dal titolo "Muoio per te" per le edizioni Mondadori. Un’opera suddivisa in vari capitoli nella quale Matteotti, nato il 22 maggio 1885 a Fratta Polesine (Rovigo), è protagonista accanto alla moglie Velia Titta e al pari di altre celebri coppie della politica di quegli anni in Italia. Nell’occasione pubblica saranno presentati anche i candidati alle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno per il Consiglio comunale di Poggibonsi di "Uniti per Poggibonsi". Lista elettorale che raggruppa un tris di forze politiche locali, Psi, +Europa e Italia Viva Poggibonsi, e che sostiene la corsa a sindaco di Susanna Cenni.

Paolo Bartalini