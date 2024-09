Barriere architettoniche. Il Comune di Colle prepara un ’Piano eliminazione’

La giunta guidata da Piero Pii a Colle ha proposto un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il tema è stato anche all’ordine del giorno, seppur in modo indiretto, nell’ultimo consiglio comunale prima della canonica interruzione estiva. "Lavoreremo per interventi volti al superamento barriere architettoniche Peba, Piano Eliminazione barriere architettoniche – si legge nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato –. Il Peba è uno strumento che permette la conoscenza delle barriere presenti sul territorio a livello di mobilità, proponendo soluzioni e livelli di criticità, in modo da favorire interventi in grado di garantire un territorio fruibile da un’utenza allargata".

A questo si unisce anche una serie di interventi che saranno messi in programma. "Conferire – continua il documento a firma della giunta Pii – subito l’incarico per la redazione del Peba in modo da poterlo inserire nella procedura di approvazione definitiva del piano operativo". Da questo punto di vista è già stato stanziato un finanziamento nell’ultima variazione di bilancio per permettere un incarico di questa tipologia. Ulteriore intervento sarà quello di "aggiornare la mappatura barriere architettoniche del territorio comunale – continua il documento –. Ripristinare la consulta dei cittadini per superamento barriere architettoniche. Consulta (istituita dal Comune nel 2019 su richiesta dell’opposizione, ma mai pubblicizzata) composta dagli assessori preposti all‘urbanistica, ai lavori pubblici e alle politiche sociali, dai consiglieri presidenti delle commissioni riguardanti le stesse tematiche e da cittadini di Colle diversamente abili".

Un piano non di poco conto che dovrà sicuramente avere una base di supporto economico, ma anche un’attenta analisi. Per le tempistiche si parla di una pianificazione quantomeno quinquennale. "Predisporre – conclude l’atto della giunta – un piano pluriennale degli interventi da inserire anno dopo anno nella programmazione degli investimenti e in diretto collegamento con la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia previsti nel Poc".

A seguire l’operazione, con tutta probabilità, l’assessore al sociale Daniele Tozzi, con il vice sindaco con delega alle opere pubbliche Marco Speranza.

Lodovico Andreucci