Una nuova promozione per sensibilizzare le persone a compiere il nobile gesto

Novità per il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Poggibonsi in fatto di promozione della donazione di plasma o sangue. È in pieno svolgimento il Contest "#iodonoetu! Dona sangue, fatti un selfie e inviacelo!". "I donatori che aderiscono – spiega il presidente, Giovanni Forconi - potranno partecipare all’estrazione e vincere una cena per due persone presso il Ristorante La Galleria a Poggibonsi". I volontari ‘Fratres’ possono chiamare lo 0577981373 dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 per avere istruzioni e prenotare la propria donazione di sangue o plasma. Mentre sono al centro emotrasfusionale di Campostaggia si possono fare un selfie e inviarlo in sede. Fabrizio Calabrese