Beko, martedì vertice a Roma. Il ministro incontra i sindacati. Occhi puntati sul Golden power

Le prime risposte agli interrogativi arriveranno tra 48 ore. Si riunirà infatti martedì al ministero delle Imprese e del made in Italy il tavolo nazionale sull’ex Whirlpool. L’incontro è stato concesso dal ministro Adolfo Urso dopo tre mesi di pressing da parte dei sindacati, pressing a cui nelle ultime settimane si è unita anche la voce delle istituzioni, in particolare quella della Regione e del Comune di Siena, firmatari di una lettera congiunta indirizzata proprio al titolare del Mimit.

Dopo la fusione, avvenuta all’inizio di aprile, tra Whirlpool e Arçelik, operazione che ha portato alla nascita di una newco e l’arrivo del marchio Beko Europe a Siena, di fatto nello stabilimento di viale Toselli ben poco è cambiato. Al di là dell’insegna esterna, i 299 lavoratori continuano infatti con la cassa integrazione dieci giorni al mese, situazione questa che sta erodendo sempre più gli stipendi e il potere d’acquisto delle famiglie dei dipendenti. Di qui le sollecitazioni da parte dei sindacati per un incontro con la nuova proprietà per conoscere il piano industriale. I rappresentanti di Beko Europe nei giorni scorsi hanno fatto visita al sito produttivo senese, confermando il management di Whirlpool e limitandosi a un giro della fabbrica, senza rilasciare dichiarazioni in merito ai progetti per il futuro. La nuova proprietà si sarebbe infatti limitata a chiedere qualche mese di tempo per verificare lo stato degli stabilimenti ex Whirlpool presenti in Italia e i volumi di produzione. Maggiori garanzie sarebbero state date al ministro Urso da Hakan Bulgurlu, ceo Beko, Ragıp Balcıoğlu, ceo Beko Europe, e Fabio Colombo vicepresidente delle Risorse Umane Beko Europe durante un incontro nella sede del ministero. L’azienda ha infatti manifestato l’intenzione di riesaminare tutti gli aspetti dell’attività europea, di condividere con il ministero i piani industriali per l’Europa appena saranno pronti e di avviare prossimamente un confronto con le parti sociali. Urso, da parte sua, ha evidenziato la necessità di valorizzare la produzione nazionale e ha dato disponibilità a supportare i prossimi step di sviluppo. Ma i sindacati vogliono verderci chiaro: martedì chiederanno quindi chiarimenti anche sui contenuti del Golden Power.