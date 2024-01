Una mostra a sostegno di Assange ’Hurry Up!’, viaggio per l’Italia

Sabato 13 alle 17.30 si inaugurerà a Chiusi, al palazzo vescovile, la mostra fotografica ’Hurry Up!’ a sostegno del giornalista Julian Assange. Un viaggio attraverso l’Italia che racconta le esperienze di attivismo di persone comuni che si sono spese per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso del fondatore del sito Internet WikiLeaks. La mostra è stata organizzata dal gruppo Possiamo Sinistra per Chiusi in collaborazione con l’associazione Flashati Cinefotoclub ed è a sostegno della campagna promossa da Free Assange Italia, che riunisce attivisti per Assange in varie parti d’Italia. La lista Possiamo da tempo è impegnata per sostenere la liberazione del giornalista e per la libertà d’informazione nel mondo. Nel 2023 organizzò a Chiusi la presentazione del libro di Stefania Maurizi ’Il potere segreto’. Poi arrivò la mozione in consiglio comunale votata da Possiamo, Centrosinistra e Chiusi Futura che ha conferito ad Assange la cittadinanza onoraria.

M.M.