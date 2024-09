Una due giorni tra auto inconiche e tour. Quante emozioni al Montalcino Heritage

Un fine settimana tra i mezzi che hanno segnato la storia dell’automobilismo, per condividere la passione e la cultura del motorismo. Questo l’intento con cui il club Legend Colli Senesi ha organizzato la due giorni che inizia oggi in Val d’Orcia. Il programma inizia con la visita al Tempio del Brunello con a seguire la presentazione della manifestazione, patrocinata dal Comune di Montalcino, con tema ‘Lo stile della velocità’. Domani alle 10 le auto e le moto in concorso sfileranno nel centro storico, proseguiranno alla volta di San Quirico d’Orcia per un breve tour con visita guidata. Gli equipaggi rientreranno a Montalcino per il pranzo; alle 15 rimarranno in sosta per l’esposizione fino alle 16,30. Poi le premiazioni.