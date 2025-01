Quaranta anni di vita del circolo fotografico Siena Foto Club, che saranno festeggiati sabato 11 con l’evento, alla sala Sant’Ansano (ore 17) del Santa Maria della Scala ’La reflex e una corda intorno al mondo’ dove protagonista è Ilaria Cariello, fotografa che presenterà quattro progetti e dialogherà con il pubblico. L’affermata e conosciuta fotografa nasce a Pisa nel 1991. Il padre possedeva una Canon analogica e lei fin da piccola inizia a scattare fotografie con questa macchina. Si dedica allo sport praticando prima la scherma e in seguito l’atletica leggera.

Oggi è la fotografa ufficiale del Progetto ’FRom0to0’ della mostra ’Sul tetto del mondo’ ospitata dal Palazzo delle esposizioni di Lucca. Giornata densa di appuntamenti: si comincia con la proiezione di ’Iron People’, lavoro dedicato ai campioni e campionesse paraolimpici. Si proseguirà con la visione di foto dei progetti ’From0to0’ e ’Everest’, immagini che riprendono le fasi di allenamento e le imprese di Andrea Lanfri, atleta e alpinista che, nel maggio 2022, è diventato il primo uomo pluriamputato a effettuare la scalata del Monte Everest.

L’evento si concluderà con la visione del reportage fotografico dedicato all’apertura di una via di arrampicata sul Monte Kenya (5.199 metri), protagonista ancora Andrea Lanfri, affiancato da Massimo Coda, anche lui alpinista portatore di protesi a un arto inferiore. L’incontro intende essere l’occasione per vivere, attraverso le fotografie di Ilaria Cariello, l’esaltante energia di atleti che nonostante le difficoltà non si sono mai arresi vincendo le loro battaglie personali. Interverranno Chiara Valdambrini, Carlo Pennatini, Simone Marradi, Martino Galasso, Paolo Ridolfi e la stessa Ilaria Cariello.

Massimo Biliorsi