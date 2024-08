Un trio di stelle per il Festival della Chigiana

Stasera, sul palco del Teatro dei Rinnovati, appuntamento con un trio stellare al Chigiana International Festival & Summer Academy ’Tracce’. Il ciclo ’Legends’ vede il ritorno della celebre pianista Lilya Zilberstein con due giovani e già affermatissimi talenti chigiani: il violinista Andrej Roszyk, allievo di Boris Belkin, ed Ettore Pagano, allievo di Antonio Meneses e David Geringas, vincitore di numerosi premi e concorsi internazionali, oggi tra i più acclamati interpreti in campo nazionale e internazionale. Il programma presenta due celebri Trii per violino, violoncello e pianoforte, composti a un secoloi di distanza l’uno dall’altro. Dalle atmosfere tardo settecentesche del Trio n. 18 in la maggiore di Franz Joseph Haydn al Trio in la minore ’À la mémoire d’un grand artiste’ di Pëtr Il’ič Čajkovskij, scritto dal compositore russo tra il 1881 e il 1882 e dedicato all’amico Nikolaj Grigor’evič Rubinštejn.