Un prefabbricato per gli asili Le due strutture dell’ex Omni traslocano in piazza Amendola

Nel consiglio comunale di martedì 2 sarà inserita anche la variazione di bilancio per prevedere la nuova sede degli asili nido ’Albero dei sogni’ e ’Ape giramondo’, una struttura prefabbricata da oltre cinquecento metri quadri che sarà collocata all’interno dell’area verde di piazza Amendola, nel parco Norma Cossetto.

Alla fine la scelta è ricaduta su questa opzione, considerata l’impossibilità di reperire strutture in zona che potessero esserea adibite ad asilo nido. "Perderemo solo tre posti rispetto ad adesso, perché potremo ospitare settanta bambini", dice l’assessore all’istruzione Paolo Benini.

Tre posti in meno per ’mezzani’ e ’grandoni’, perché in realtà non sarà possibile l’accesso per i più piccoli, considerato che il nuovo fabbricato non avrà cucina. La struttura della piscina di piazza Amendola, chiusa da anni nonostante i lavori di ristrutturazione realizzati dall’Uisp, tornerà utile per i collegamenti alle condutture di acqua e gas.

"È stata verificata la fattibilità della collocazione dal punto di vista urbanistico – si legge nell’atto di giunta – vista la temporaneità dell’installazione".

L’approvazione dell’atto di indirizzo da parte della giunta consentirà di portare in approvazione in consiglio la variazione di bilancio. L’avvio dei lavori da 1,4 milioni di euro per l’adeguamento antisismico della struttura fuori porta Camollia renderà necessario trasferire i piccoli entro il 30 novembre, per poi realizzare l’intervento rispettando i tempi imposti dal Pnrr.

La progettazione è stata affidata all’ingegner Claudio Neri.

Orlando Pacchiani