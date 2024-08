Un panorama da ridisegnare

Non sarà un lavoro facile, non sarà un lavoro breve: "A fine mandato vorrei che la città avesse un’impiantistica idonea e al passo con i tempi. Abbiamo utilizzato i fondi Pnrr ma c’è stata anche la volontà dell’amministrazione di investire risorse proprie". Lorenzo Lorè, assessore allo sport e all’edilizia sportiva, disegna la situazione attuale e i progetti per i prossimi anni, tra adeguamenti, nuove realizzazioni e qualche scoglio da superare, come per stadio, palazzetto e la piscina di piazza d’Armi. "Il Comune guarda a tutte le realtà, non sono a quelle più blasonate o sotto l’attenzione dei media, perché tutto lo sport è importante", precisa.