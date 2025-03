Un duro intervento di Pd-Confesercenti

Ponte di Bellavista, intervengono Pd e Confesercenti. "Un tipico esempio – afferma Marco Rossi presidente comunale di Confesercenti - di quel che succede quando la tutela di un interesse singolo si aggiunge alle lentezze della burocrazia. A rimetterci è un’intera comunità. Condividiamo l’appello rivolto dal Comune sperando che il Consiglio di Stato possa rivedere il rinvio a maggio della causa. Ogni giorno che passa sono migliaia di euro di fatturato cancellato per le imprese di Bellavista, e un surplus di stress tutt’altro che benefico per i cittadini". Dal Partito democratico: "Ci uniamo a quanto richiesto dalla sindaca Susanna Cenni che ha voluto sottolineare direttamente alla Sezione competente del Consiglio di Stato la necessità di un pronunciamento urgente. Auspichiamo l’emanazione della sentenza del Consiglio di Stato in tempi veloci".