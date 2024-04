Tutti uniti per Davide . La Virtus Biancoazzurra raccoglie mille euro

Davide Papaccioli può contare sull’apporto di una intera comunità. Undici mesi sono trascorsi dal grave incidente sul campo di gioco in una partita del campionato provinciale juniores e il giovane calciatore della Virtus Biancoazzurra è tuttora ospite di un Centro di riabilitazione in provincia di Lecco. I familiari sono costantemente al fianco di Davide, con l’obiettivo di sostenerlo verso un completo recupero. Ed ecco che oltre settanta baby atleti della categoria Esordienti, classe 2011, hanno dato vita nei giorni scorsi al Torneo di Pasquetta a Poggibonsi, sul rettangolo del complesso sportivo di via San Gimignano e via dei Cipressi. Un momento di solidarietà voluto proprio dalla Virtus Biancoazzurra con il pensiero rivolto a Davide e ai suoi cari.

"Un’ampia partecipazione – ha detto Francesco Fiorenza, presidente del sodalizio virtussino – ed è giusto per questo ringraziare i genitori degli atleti che hanno preso parte al torneo e tutti coloro che si sono fermati da noi durante la manifestazione per lasciare un contributo. Un senso di gratitudine che intendo esprimere insieme con il mio vice, Andrea Bartalini, e con il responsabile sportivo della società, Matteo Donatini".

Le adesioni all’iniziativa hanno permesso dunque alla Virtus Biancoazzurra di donare la somma di mille euro alla famiglia Papaccioli. "Un totale – spiega ancora il presidente Fiorenza – che si aggiunge alla solidarietà dimostrata da molte persone che hanno dato il loro contributo tramite conto corrente bancario. La cifra raccolta nell’occasione sarà accreditata appunto sul conto corrente aperto a suo tempo presso la banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 3 di Poggibonsi. Ricordiamo a tale proposito anche l’Iban di riferimento: l’iban IT43G0103071943000001286351". Sul piano prettamente calcistico, la formazione del Grosseto si è aggiudicata la Coppa per il primo posto messa in palio per una competizione che ha visto in gara anche il San Gimignano, la Lastrigiana e la stessa Virtus Biancoazzurra. Un percorso che va avanti per Davide anche attraverso stimoli e motivazioni. Alcune settimane fa Davide ha avuto l’opportunità, in quest’ottica, di incontrare a Milanello i suoi beniamini calcistici in maglia rossonera grazie al contatto dell’associazione I nodi d’amore.

Paolo Bartalini