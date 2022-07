Turisti ubriachi sbagliano appartamento e prendono a ombrellate la porta che non si apre

Siena, 26 luglio 2022 - La polizia ha denunciato a Siena due turisti americani, marito e moglie, che, completamente ubriachi, sono entrati senza motivo in un condominio della città. Era notte fonda quando alla sala operativa della Questura è giunta la segnalazione, nei giorni scorsi, di un uomo ed una donna che, nell'androne di un palazzo del centro storico, si ostinano a colpire violentemente e ripetutamente le porte di ingresso di alcuni appartamenti, utilizzando la punta di due ombrelli. Gli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno accertato la presenza, al terzo piano dello stabile di una coppia di statunitensi in vacanza a Siena: la donna era sdraiata a terra in stato di ebbrezza tale da non riuscire a parlare e muoversi; alla pari il marito, anche lui in evidente stato di ebbrezza che cercava, inutilmente, di sollevarla da terra. Constatata la criticità delle condizioni della donna i poliziotti hanno fatto intervenire un'ambulanza che l'ha condotta al pronto soccorso.

Smaltita l'ubriacatura i due sono stati condotti in questura per le procedure d'identificazione e per l'accertamento e la contestazione dei reati rilevati dagli agenti. La coppia di turisti americani si era introdotta in quel palazzo credendo fosse la struttura presso cui alloggiavano e non riuscendo ad aprire la porta di quello che pensavano fosse il loro appartamento hanno cercato di forzare la serratura, utilizzando degli ombrelli, colpendola violentemente ed accanendosi anche su altri appartamenti vicini. Gli agenti, al termine dell'attività, acquisite anche le denunce dei proprietari, hanno denunciato i due alla Procura per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e per mancata esibizione di un documento di identificazione, oltre a sanzionarli per lo stato di ubriachezza.