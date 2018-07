Siena, 30 luglio 2018 - Un gruppo di circa 200 turisti italiani è bloccato da domenica sera all'aeroporto di Rodi, in Grecia. Dovevano partire alle 22,30 con un volo della Blue Panorama, ma l'aereo non c'era e nessuno sa cosa sia successo. Si parla di guasto tecnico, ma i viaggiatori affermano di non essere stati informati di nulla e di sentirsi abbandonati.

Fra di essi anche un gruppo di senesi, uno dei quali, Giorgio Masciotti, ha pubblicato un video su Facebook chiedendo aiuto. E' stata contattata anche la Farnesina. Le ultime notizie sembrano indicare nelle 14 l'orario di una possibile partenza.

"Dovevamo partire verso le 22,30 di domenica - spiega Masciotti - abbiamo fatto il check in alle 20,30, ma i terminali erano bloccati e c'è stato un enorme ritardo. Poi ci hanno detto che l'aereo era partito per altre destinazioni. Non sappiamo i nostri bagagli che fine abbiano fatto e nessuno ci dice niente. Siamo come dei fantasmi".