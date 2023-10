Tumore al seno. Mammografie ed eco negli ospedali senesi

Ottobre è il mese dedicato alla lotto contro il cancro al seno. Per questo, le senologie dell’ospedale di Nottola e di Campostaggia offrono visite gratuite. Nel presidio della valdichiana senese, venerdì 13 e sabato 14 sarà effettuato il ’Weekend della prevenzione’: alle donne sotto i 40 anni sarà possibile effettuare un’ecografia mammaria, mentre per la fascia d’età tra i 40 e i 44 anni saranno effettuate mammografie ed eco. È possibile prenotare fino a esaurimento dei posti disponibili. A Campostaggia venerdì 13 si effettuano mammografie ed eco se tra i 40 e i 44 anni. Anche qui occorre prenotare, fino a esaurimento dei posti. I progressi della ricerca per la prevenzione e la cura del tumore al seno hanno portato all’88% circa la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi; rimane un 12% che significa, in Italia, 55.700 donne che si ammalano e 12mila che muoiono a causa delle forme più gravi.