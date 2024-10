’Tufo bagnato’, nel 2024 due Palii rinviati per maltempo: foto in mostra

Una mostra con protagonista il tufo, ma bagnato. Immagini di una piazza del Campo ‘inedita’, con teloni bianchi a coprire il palco delle comparse, arazzi alle finestre, monturati ‘in fuga’ all’interno dell’anello e ombrelli aperti nella Conchiglia. Si intitola ‘Tufo bagnato’ la collettiva fotografica - sarà inaugurata giovedì 31 ottobre, alle 17,30, nel chiostro di San Cristoforo, in piazza Tolomei e rimarrà aperta fino al 2 novembre – organizzata dalla casa editrice Il Leccio e pensata "per celebrare – spiega Carlo Covati – un momento che rimarrà scolpito nella storia di Siena e del Palio, il rinvio delle due Carriere del 2 luglio e del 16 agosto 2024". Gli scatti appartengono a quattrodici fotografi che per i quattro giorni di Palio e non, raccontano la Festa tramite i loro obiettivi, tutti collaboratori della rivista Tufo al Cuore. L’idea nasce da una riflessione tra il nuovo direttore dell’instant magazine senese, Alessandro Pagliai, il grafico Michele Sestini e Il Leccio, casa che edita la rivista. "In quattrocento anni non erano mai stati rinviati due Palii per maltempo – spiega Covati – in questo 2024 c’è stato un allineamento astrale. Abbiamo pensato a evidenziare l’unicità dell’evento, valorizzando gli scatti che lo hanno immortalato e che entreranno nella storia del Palio. La presentazione sarà di Carlo Vigni e ci sarà anche Vincenzo Coli che parlerà di comunicazione attraverso le immagini senesi". I fotografi sono Gloria Barone, Roberto Bassan, Maria Celeste Bellotti, Marzia Benigna, Chiara Brembilla, Giulia Brogi, Massimiliano Bruttini, Leandro Ferrari, Senio Firmati, Antonio Fraioli, Caterina Franchi, Valentina Groppi, Gianluca Lecchi e Silvia Maddalo. In mostra anche scatti dal passato, come le immagini di Augusto Mattioli, datate 1978 (nella foto), in cui i ‘popolini’ corrono sul tufo, bagnato appunto, per ripararsi dalla pioggia. Verrà realizzata un’edizione speciale di Tufo al Cuore. ‘Tufo bagnato’ ha il patrocinio del Comitato Amici del Palio e di Chianti Banca.

Angela Gorellini