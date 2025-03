Tucci contro la classifica sulle multe: "Sono stati utilizzati dati aggregati. Un’operazione senza alcun senso"

"E’ stata fatta un’improbabile analisi dell’impatto delle somme derivanti dalle sanzioni sulla popolazione residente, ma sono stati utilizzati dati aggregati". Così l’assessore alla Polizia locale del Comune, Enrico Tucci. "Si è fatto riferimento – afferma – a un’ipotetica analisi, inventata dal sito Facile.it, della ‘multa pro capite’, dividendo l’importo incassato con le sanzioni per il numero di residenti: un’operazione senza senso, perché la cifra totale utilizzata non è quella incassata attraverso le sanzioni comminate ai soli residenti, ma comprende anche altre e importanti voci".

E ancora: "Nel 2024 il Comune ha incassato per i proventi da multe e sanzioni del Codice della strada 9.062.496 euro, circa 2 milioni di euro in più rispetto al 2023, come risulta dal Siope. Questa cifra – spiega l’assessore – costituisce però un ‘dato aggregato’, semplicemente perché vi concorrono, oltre agli incassi per sanzioni ai residenti, tutta una serie di altri incassi: sanzioni a non residenti, sanzioni a cittadini stranieri e somme derivanti dal recupero di sanzioni commesse negli anni precedenti, cifra rilevante proprio nel 2024, frutto di un lavoro intenso da parte degli uffici". Tucci continua: "Vorrei ricordare che questo recupero deve essere effettuato entro 90 giorni per i cittadini italiani, mentre per gli stranieri c’è un anno di tempo. L’unico dato certo, certificato dalla Polizia locale e quindi non aggregato – conclude – è che nel 2024 sono stati riscossi 4.568.067 euro per 53.942 sanzioni contestate. Per quanto riguarda i residenti registriamo 6.330 verbali per un ammontare di 670.254 euro; a questo dato sfuggono coloro che hanno pagato il preavviso entro cinque giorni. Da cittadini esteri nel 2024 abbiamo incassato 2.546.740 euro". Poi la conclusione: "A Siena non sono in funzione autovelox di alcun tipo o telelaser, ma solo tutor. La Polizia locale esercita un efficace contrasto alle violazioni del Codice della strada. Inoltre funziona il servizio di recupero delle somme, che dunque mette a disposizione risorse per l’intera comunità. Le sanzioni sono comminate perché esistono delle regole e queste devono essere rispettate, a tutela della propria e dell’altrui incolumità e della sicurezza".