"Tubone vero disastro. Pii ora deve esporsi"

Potevano rispondere in due, non ha risposto nessuno. Si potrebbe sintetizzare così, il nuovo attacco di ‘Sinistra per Colle’ a Piero Pii ed a ‘Su per Colle’ che lo sostiene nella corsa a Palazzo Renieri, riguardo alle responsabilità della lista in quello che il partito di Michele Logi definisce ‘disastro tubone’ ed alla posizione di Pii sul potere di un sindaco di bloccare il progetto. "Di fronte alla cittadinanza non si può sostenere qualsiasi cosa, occorre onestà intellettuale e correttezza nell’informazione – afferma una nota – Naturalmente tutti possono cambiare idea. In questo caso, anzi, sarebbe doveroso, ma il punto è: hanno cambiato idea? Oppure un’idea non l’hanno mai avuta e si sono sempre limitati ad alzare la mano quando richiesto? Si può affidare una città a coloro che hanno dato dimostrazioni d’inconsistenza e fare sindaco chi, incurante di quanto c’è al fondo delle questioni, sostiene posizioni che non hanno riscontro con la realtà dei fatti? Sinistra per Colle rivendica orgogliosamente di essere stata la prima forza politica ad opporsi a questo scempio, perché secondo noi l’Elsa e il suo parco devono essere salvaguardati anche per la protezione della loro preziosa fauna e del paesaggio. La realizzazione del tubone è una follia anche sul piano economico, l’eventuale sfruttamento dell’acqua per produrre energia elettrica potrebbe essere fatto anche con piccoli impianti, senza danneggiare irrimediabilmente il fiume. Pii, insomma, dovrà sciogliere i nodi con i suoi alleati di Su per Colle, anche senza l’intervento del suo amico Sgarbi che aveva chiamato a supporto".

A.V