Truffe e raggiri. Come difendersi

L’Associazione culturale e di promozione sociale di San Gimignano ‘Don Antenore Grassini’, popolare e rimpianto parroco e proposto delle anime di San Gimignano, con alla presidenza Gabriello Mancini e da tutto il gruppo dell’associazione culturale, lunedì 11 novembre alle 16 al teatrino parrocchiale di piazza Pecori incontro pubblico per informare e illustrare e consigliare alla comunità delle torri la preoccupante realtà delle ‘truffe e i raggiri agli anziani…. e non solo’. Incontro condotto dallo stesso comandante dell’Arma Stazione Carabinieri San Gimignano, Luogotenente al merito Giuseppe Guzzardella dal ‘palcoscenico’ del leggendario teatrino di piazza Pecori per spiegare al pubblico ogni risvolto, di come reagire e agire e di comportarsi a questo fenomeno dei truffatori senza scrupoli. R.F.