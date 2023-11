‘Tre regali, magia e giochi’ . A Poggibonsi arrivano i mercatini di Natale a tema

Poggibonsi apre ai mercati di Natale a tema. Appuntamenti nella parte pedonale di piazza Enrico Berlinguer da venerdì 1 dicembre per un totale di 6 fine settimana e 17 giorni complessivi. ‘Tre regali, magia e giochi’ è il filo conduttore delle Festività per il centro storico, secondo i piani dell’amministrazione, delle associazioni di categoria, del Centro commerciale naturale. "E’ uno dei progetti nel programma a cui stiamo lavorando da mesi insieme a Confesercenti e Confcommercio, all’associazione Viamaestra, alla Fondazione Elsa – spiega l’assessore al commercio del Comune, Fabio Carrozzino – ed è un’opera di squadra per costruire una proposta in grado di valorizzare le eccellenze e di diventare motivo di attrazione per la città". Mentre il cuore antico si prepara all’accensione delle luminarie, già predisposte (nella foto) in vista dello start, ecco il cartellone. Nel weekend 1-2-3 dicembre il tema ‘’Trova il tuo regalo". Il 7-8-9 "Aromi, odori e sapori delle Feste", il 15-16-17 sarà "Il Mercatino Magico di Natale". Il 22-23-24 "Corsa al Dono", il 29-30-31 "Cambia e Scambia: mercatino dello scambio e del riciclo dei giocattoli e dei doppioni", il 5 e 6 gennaio 2024 il mercatino sarà dedicato al tema "Aiutiamo la Befana". La progettazione, le modalità di svolgimento e la gestione dei mercati sono affidati ai Centri di assistenza tecnica (Cat) di Confesercenti e Confcommercio di Siena ed è Confcommercio a fare da capofila. Le tipologie merceologiche ammesse sono quelle attinenti al tema natalizio in generale con priorità riservata agli operatori del territorio poggibonsese e della provincia di Siena che propongano una offerta che rappresenti (se operatori presenti nel Centro Commerciale Naturale) o integri l’offerta commerciale presente, sui temi delle varie giornate. I posti previsti sono fino a 15 e possono essere occupati sia dal settore alimentare che non alimentare. Il mercato di Natale si svolge nel programma di eventi cofinanziato dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena. Domande di partecipazione entro le 13 del 10 novembre. La richiesta può essere presentata nelle seguenti modalità: consegna a mano presso il Cat Confcommercio Siena srl in Strada di Cerchiaia; tramite mail a [email protected]; tramite Pec: [email protected].

Paolo Bartalini