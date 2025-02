Travolto da un’auto. Anziano ferito: è grave

È ricoverato in gravi condizioni alle Scotte un uomo di 86 anni, investito ieri intorno alle 14,30 a Poggibonsi nella zona di via di Salceto. Per cause in corso di accertamento, un veicolo in transito ha urtato l’anziano che ha riportato conseguenze serie nell’impatto in una strada, all’altezza del ponte sul torrente Staggia, troppo spesso teatro di incidenti. Sul posto l’arrivo dell’automedica da Campostaggia e di un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi per i primi soccorsi all’uomo, classe 1938, e per il trasferimento alle Scotte in codice 3, secondo il livello di gravità del caso preso un carico dal personale sanitario. La Polizia municipale di Poggibonsi è intervenuta con tre pattuglie sia per effettuare i rilievi e valutare la dinamica dell’accaduto, che per regolare il traffico della zona che ha conosciuto sul momento, in seguito all’episodio, notevoli ripercussioni poi protrattesi nell’arco del pomeriggio tra Salceto e via del Colombaio, in una superficie che deve spesso sostenere notevoli volumi di traffico in uno snodo nevralgico della mobilità di Poggibonsi.