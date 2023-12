Toscana, la scuola cerca 1500 docenti

Sono usciti i primi bandi del ministero dell’Istruzione e del merito per l’assunzioni di docenti nelle scuole di infanzia, primaria e secondaria. In totale, grazie ai fondi del Pnrr, saranno assunti in tutta Italia oltre 30mila docenti ,di cui più di 9mila di sostegno. Le assunzioni riguardano anche la Toscana: sono quasi 1.500 i posti nelle scuole della regione. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, le assunzioni saranno 49 , più altre 12 per il sostegno. Per la primaria i posti vacanti sono 79 e 154 di sostegno. Infine, 1.130 le assunzioni nelle scuole superiori, a cui si vanno ad aggiungere 71 di sostegno. Secondo le regole del periodo transitorio del Pnrr ai concorsi per la scuola secondaria sono ammessi anche i candidati che – insieme al titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta – nei cinque anni precedenti abbiano svolto almeno tre anni scolastici di servizio nelle istituzioni scolastiche statali (di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si concorre) oppure abbiano già conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CfuCfa quale requisito del previgente ordinamento. Il concorso prevedeuna prova scritta e una orale. Quella scritta, da svolgere in modalità ‘computer based’ in 100 minuti, sarà composta da 50 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Il test comprenderà inoltre domande volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali. Come prova è stata introdotta anche una lezione simulata. La domanda va inoltrata entro il 9 gennaio 2024 tramite la piattaforma che si trova a questo link: www.miur.gov.it-piattaforma-concorsi-e-procedure-selettive.