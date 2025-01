Torrente Merse, manutenzione straordinaria. Summit con il Consorzio dopo l’alluvione

La sicurezza di chi vive nella piana di Sovicille è stata al centro di un partecipato incontro in Comune a Sovicille. Alla riunione hanno partecipato, oltre al sindaco Giuseppe Gugliotti, Renzo Ricciardi, dirigente del Genio Civile Toscana Sud, e per il Consorzio di Bonifica 6 il dg Fabio Zappalorti, il responsabile dell’area manutenzione Massimo Tassi, il progettista Claudio Lombardi e il tecnico Yari Priori.

L’incontro è stato promosso dal Comune, su istanza della popolazione, per attivare un confronto diretto fra gli Enti impegnati per la sicurezza idraulica e i cittadini di una delle zone più sensibili e vulnerabili del territorio. Ricciardi ha ricordato il complesso quadro normativo che regola un’area come il padule di Sovicille, della quale fanno parte due siti protetti Natura 2000 come la Montagnola Senese e l’Alta Val di Merse: qui gli interventi sono soggetti a rigide prescrizioni della Regione per la tutela della flora e della fauna. Zappalorti e Tassi hanno quindi ricordato l’impegno del Consorzio che si è sempre impegnato con manutenzioni ordinarie costanti affinché il reticolo in gestione fosse nelle migliori condizioni possibili in caso di piogge intense.

Il direttore generale e l’ingegnere hanno rinnovato l’impegno per una cura scrupolosa di Serpenna, Rosia e Rigo, i torrenti che compongono un reticolo da 150 chilometri quadrati, ciò che vista la situazione e le normative attuali il Consorzio può garantire. E’ stato poi annunciato il progetto di un intervento di manutenzione straordinaria sul torrente Merse, che permetterebbe ai corsi d’acqua che fanno parte del padule di Sovicille uno scorrimento verso valle più agevole, visto che in caso di piena il Merse – se non mantenuto - può rappresentare un ostacolo.