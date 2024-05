Torrente di acqua nella biglietteria. Albero su un’auto

Un violento temporale, giù chicchi di grandine. Oltre al fuggi fuggi dei banchi del mercato e dei clienti, un torrente, visto che le caditoie e le griglie erano tutte intasate dall’erba e dalle foglie, ha invaso il sottopasso di piazza Gramsci. L’acqua è arrivata anche all’interno dei locali della biglietteria di Autolinee: è stato necessario chiamare gli operai per aspirare ed asciugare tutto. Intanto veniva chiuso dalla Municipale l’accesso da entrambi i lati del sottopasso (foto in basso) che resterà chiuso fino a stamani per sicurezza. Sul posto anche i vigili del fuoco che, a metà pomeriggio, sono andati a San Prospero dove un grosso ramo si è abbattuto sulle macchine. Una (nella foto in alto) ha subito danni a parabrezza e tetto. La Municipale ha fatto viabilità mentre i pompieri tagliavano i rami considerati a rischio dell’albero.

La.Valde.