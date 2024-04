Torna la Festa medievale. Il cartellone di eventi

Dal 5 al 7 luglio ritorna ‘Monteriggioni di torri si corona’. Dopo il grande successo della trentesima edizione, l’amministrazione comunale di Monteriggioni ha svelato ieri con largo anticipo le date della festa per il 2024. Con il consueto prologo del banchetto medievale la sera del 4 luglio. Le giornate si articoleranno in continui spettacoli di piazza, di strada e le sfilate in abito storico. Si proseguirà anche con il format innovativo della precedente edizione che era stato caratterizzato da una maggiore condivisione con i soggetti del territorio, la durata di un solo fine settimana lungo ed anche il prezzo del biglietto di accesso popolare. "Ritorna uno degli appuntamenti estivi toscani più importanti – afferma l’assessore alla Cultura e al turismo, Marco Valenti – Proseguiremo, inoltre, con il format organizzativo della trentesima edizione, dato che ha portato i suoi frutti. La Festa medievale è un’iniziativa fatta di tre componenti specifiche: le associazioni del territorio, il gruppo storico e culturale de ’L’Agresto’ e gli artisti. Si conferma, inoltre, il rapporto con Monteriggioni A.D. 1213 srl per l’organizzazione".