Torna la caccia alla ’volpe’. Mancava da oltre 20 anni nella tenuta de La Bagnaia

Una gara a cavallo immersa nel verde, dove i partecipanti seguono un percorso con ostacoli naturali, cercando di "catturare la volpe" con abilità e strategia. È questa, in estrema sintesi, la disciplina ippica della caccia alla volpe: una competizione che simula la cattura di quest’animale, interpretata da un cavaliere che veste un simbolico mantello verde su cui è appesa una coda di stoffa e pelle, per una disciplina che impegna cavalli e cavalieri nel mantenere saldo il proprio controllo durante il percorso. Insomma, non si tratta di una gara di velocità, bensì di una prova di destrezza a abilità. Domenica scorsa, a distanza di oltre 20 anni dall’ultima volta, la Tenuta La Bagnaia è tornata ad ospitare un’esibizione della Società Toscana di Caccia alla Volpe (STCV). Un’occasione speciale che non si ripeteva dal 2003 quando, nel ruolo di volpe, si destreggiò un ospite d’eccezione: Andrea Degortes detto "Aceto". Ed anche domenica scorsa il mondo del Palio ha avuto un suo ex protagonista impegnato, cioè il cavallo Solo Tue Due, cinque presenze in Piazza del Campo tra il 2017 e il 2019, guidato dal suo attuale proprietario, Pietro Nerozzi. Sono stati proprio Nerozzi e Solo Tue Due (recentemente convertito con ottimi risultati all’equitazione di campagna) a guidare il gruppo che si è messo all’inseguimento della volpe interpretata da Marco Giambalvo e dal cavallo maremmano Nadir. Di grande suggestione il percorso studiato dalla STCV e dal suo presidente Giuseppe Cicirello: il gruppo si è diretto prima alla volta del borgo di Frontignano, toccando i ruderi del Castellaccio, per poi completare il tragitto di circa 20 chilometri, immersi nella natura senese più selvaggia e incontaminata, fino al resort de La Bagnaia. La fase della cattura si è svolta nei campi del salto ostacoli dove si svolgeva il concorso ippico internazionale, la coda (oggetto della cattura della volpe) è stata strappata da Nello Raffi sul cavallo M. Cristallo del Belagaio. L’evento si è concluso con il pranzo sociale al ristorante La Voliera del resort La Bagnaia, durante il quale sono state fatte le premiazioni.

