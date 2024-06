Torna ‘Destatevi’. Serate artistiche attorno al pozzo di scienza

Torna ’Destatevi!’, rassegna estiva dell’Accademia dei Fisiocritici con le ’serate artistiche attorno al pozzo … di scienza’. Nel cartellone ci sono quattro serate dall’8 al 31 luglio che spaziano dal musical alla musica da camera, dalle colonne sonore cinematografiche ai canti popolari senesi. I partecipanti potranno anche, con lo stesso biglietto, visitare il Museo e la mostra ’Ali di porpora’. La rassegna si apre l’8 luglio con ’Viaggio nel musical con Le Dive’, spettacolo ideato dalla coreografa Alice Valentini con l’attrice Chiara Savoi e il gruppo Le Dive che faranno rivivere cult come West Side Story, Cabaret, New York New York, Mamma mia.