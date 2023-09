Torna a Siena Fitweek: La Fortezza come grande palestra per tutti

Torna a Siena Fitweek, il fine settimana dedicato allo sport e al fitness. Dopo il successo di pubblico e di adesioni dell’edizione 2022 dell’evento Stronghold Battle, il 9 e 10 settembre la Fortezza Medicea ospiterà un programma ancora più ricco di eventi, con la partecipazione di figure di primo piano del mondo del crossfit, capaci di richiamare in città un pubblico non solo locale. A mettere in campo l’evento, insieme al Comune, hanno pensato tre associazioni sportive del territorio: Crossfit Siena, Crs - 0577 Crossfit e Andromeda. Il programma prevede gare, corsi formativi e workshop itineranti da tenersi nei vari luoghi della città; un modo nuovo di fare sport che è al tempo stesso spettacolo e intrattenimento.

L’edizione 2023 è stata presentata dall’assessore allo sport Lorenzo Lorè insieme ai rappresentanti delle tre società sportive. "Si tratta di un appuntamento di grande interesse per la città e per il movimento sportivo – ha sottolineato Lorè –. Inoltre, mi preme sottolineare, anche a nome dell’assessore al turismo Vanna Giunti, che per noi è importante valorizzare la Fortezza come centro di sviluppo cittadino e turistico". Un evento che si rivolge a sportivi e appassionati di fitness ma non solo. Fra le tantissime attività del programma anche seminari di formazione gratuiti e aperti anche ai meno esperti, vari format di corse a ostacoli adatte a tutti oltre che Stronghold Battle, la prima competizione di Fuctional fitness crossFit nazionale a Siena nata con l’obiettivo di creare la "gara più inclusiva di Italia", permettendo a tutti di gareggiare in una location di impatto con atleti appartenenti alla propria categoria. "Ci aspettiamo un turismo di qualità, interessato allo sport ma anche alla scoperta della città – ha detto Lorè –. Gli organizzatori hanno creato pacchetti per integrare visite della città o esperienze enogastronomiche all’evento sportivo".

Eleonora Rosi