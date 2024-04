Test d’ingresso a Medicina e chirurgia. Simulazione il 10 maggio

Sono ancora aperte, fino al 17 aprile, le iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena per l’anno accademico 2024-25. Due le possibilità, per i candidati, per effettuare la prova di ammissione: il 28 maggio e il 30 luglio. E sono aperte anche le iscrizioni per la simulazione della prova di ammissione a Medicina e chirurgia e ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie: la simulazione si terrà il 10 maggio, alle 14.30, nell’auditorium del polo didattico Le Scotte. Un’altra simulazione è prevista per il 17 luglio.