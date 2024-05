Tessere elettorali. Al via la consegne delle nuove etichette

Il Comune avvisa che a partire da venerdì alcuni dipendenti del Comune di Siena (identificabili da un cartellino con la Balzana del Comune di Siena indicante nome e cognome), consegneranno le etichette autoadesive da applicare sulle tessere elettorali presso la residenza degli elettori ai quali è stata trasferita l’ubicazione dei seggi elettorali. In particolare saranno interessati gli elettori della sezione 6 (dall’Università in piazza San Francesco alla scuola dell’infanzia in piazzetta Don Perucatti) della sezione 8 (dal Centro Civico in via della Mercanzia alla scuola dell’infanzia in Strada Cassia Sud numero 364) della sezione 41 (dalla scuola dell’infanzia in strada di Ginestreto numero 2 alla ex scuola elementare in Strada di Monastero numero 2); della sezione 44 (dall’Università in piazza San Francesco alla scuola elementare “Pascoli” in via Nazario Sauro numero 1).