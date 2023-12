Terzo Polo finito. Pacciani lancia ’Area Civica’

"L’esperienza del Polo civico di Siena è finita. L’associazione Area Civica nasce affinché non vada perduto il patrimonio della campagna elettorale". Così l’ex candidato sindaco Fabio Pacciani (foto, dietro il logo firmato da Alessandro Grazi), che ha presentato il nuovo soggetto, nato per "ricostruire il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini; affermare le competenze nella scelta dei rappresentanti pubblici; promuovere una reale partecipazione per raccogliere le migliori istanze della società civile". Pacciani spiega: "Lo statuto della nuova associazione ha richiesto un periodo di tempo lungo. Nel frattempo in Consiglio comunale ho lasciato ’Per Siena’, perché non mi sentivo in una collocazione corretta. Non era infatti giusto rappresentare una sola componente del Polo Civico di Siena, quindi ho aderito al gruppo misto. Le altre associazioni hanno preso la loro strada avvicinandosi ai partiti o rafforzando la propria vocazione come ’Idee in comune’".

Pacciani conclude: "Sarà, avviata una nuova fase partecipativa per favorire il confronto sulle esigenze più sentite dai cittadini e verranno promosse attività per la crescita di una generazione di cittadini attivi, liberi e partecipi, anche attraverso specifici e permanenti iniziative di formazione civica. A questo scopo Area Civica promuoverà eventi, forum e convegni. Da gennaio riuniremo gruppi di lavoro su temi specifici". Pacciani è il presidente dell’associazione, mentre nel Consiglio entrano Laura Almerico, Gianna Bardotti, Donatello Giallombardo, Leonardo Martelli, Vincenzo Pascarella, Lucia Pianigiani, Jacopo Sordi. Il Collegio dei Garanti è formato da Mariangela Longini, Stefano Marini e Roberto Nesticò.

Cristina Belvedere