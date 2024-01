Terzo mandato sotto i 15mila. Pronto il decreto

Come anticipato da La Nazione il consiglio dei ministri ha preparato il decreto per l’election day, che unisce elezioni europee e primo turno per le amministrative il 9 e 10 giugno. E nel testo c’è l’articolo 4 che prevede la possibilità del terzo mandato per i sindaci nei Comuni sotto i 15mila abitanti, oltre a nessun limite di mandato per i Comuni sotto i 5mila abitanti. Oggi il Governo approverà il testo del decreto, quindi tutti i sindaci che puntano a ricandidarsi per la terza volta, da Gugliotti a Sovicille a Berni a Monteroni, da Nepi a Castelnuovo a Grazi a Torrita, potranno farlo se sostenuti dal loro partito. Potrà farlo anche Michele Pescini a Gaiole in Chianti, anche se non ha ancora pensato al quarto mandato.