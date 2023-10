Teleriscaldamento. Si avvicina il ‘T-day’

Il ‘T-day’ sarà il prossimo 8 novembre: quel giorno, l’intera rete di teleriscaldamento di Radicondoli (capoluogo con estensione fino a via Berio e frazione Belforte con estensione fino a via Ribatti) sarà completata e pronta a entrare in funzione ovunque, riscaldando alloggi e aziende con un risparmio di oltre il 50 per cento. "Facciamo due conti – commenta il sindaco Francesco Guarguaglini – Per chi ha una casa di 70 metri quadri, l’attuale costo del gas per riscaldarla è di circa 1.500 euro annui: con il teleriscaldamento, invece, il costo annuale è stimato in 660 euro, con un risparmio di 840 euro. Per tutte le vie interessate dai lavori del teleriscaldamento stiamo preparando anche la completa asfaltatura e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione con luci a led".