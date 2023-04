Teamsystem acquisisce il controllo di Readytec

di Massimo Montebove

Il gruppo Ready Group (già Readytec Group), nato a Chiusi e oggi leader nazionale nelle soluzioni di information technology e di consulenza aziendale, ha ceduto Readytec spa e Readytec Emilia srl a TeamSystem spa, società di origine marchigiana che opera nello stesso settore con un fatturato, nel 2021, di 545 milioni di euro. "La decisione di acquisire le suddette società del gruppo Readytec è stata presa dopo un’attenta valutazione strategica, al fine di lavorare in modo ancora più integrato, valorizzando le risorse, le competenze e l’esperienza di Readytec e rafforzare ulteriormente la presenza del gruppo TeamSystem sul territorio", si legge in una nota a firma TeamSystem & Readytec.

Con questa operazione Readytec Group diventa Ready Group e dà vita a Ready Digital, dando continuità alle aree del business come soluzioni web, dedicate al mondo retail e delle infrastrutture hardware e sistemistiche. Ready Group per il 2023 ha un obiettivo di 11 milioni di fatturato con 65 dipendenti e collaboratori. La Readytec spa ceduta a TeamSystem punta invece a 34 milioni di fatturato nell’anno in corso con oltre 200 persone in organico.

"Io rimango nella governance di Readytec - dice Silva Pompili, esponente della storica famiglia chiusina che negli anni ’80 ha fondato l’azienda - e sono spalla a spalla tutti i giorni con TeamSystem. Per quel che riguarda il gruppo nel suo complesso, siamo in tutto 54 soci e la nostra famiglia mantiene una quota importante. Nulla cambia per quel che concerne l’organizzazione e le persone, Readytec continuerà ad esistere e a crescere. Tra i nostri obiettivi infatti c’è anche quello di assumere nuovo personale. La collaborazione con TeamSystem era preesistente e adesso siamo nella condizione di poter affrontare al meglio le sfide del mercato".

Questo importante passo, si legge ancora in una nota delle 2 società, "è stato compiuto con l’obiettivo di continuare a garantire il massimo livello di qualità dei nostri servizi, di soddisfare sempre le esigenze dei nostri clienti e non ultimo ampliare l’offerta di prodotti e servizi per la digitalizzazione facendo leva su soluzioni gestionali evolute, sull’intera gamma dei servizi digitali TeamSystem e sulle competenze specialistiche presenti all’interno del gruppo. Pertanto, questa operazione porterà ad una serie di nuove offerte ed opportunità che saranno comunicate nei prossimi mesi ai nostri clienti".