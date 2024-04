Tavola rotonda sui prodotti locali ambasciatori dei territori

Nella Cafeteria del Santa Maria della Scala si è svolta una tavola rotonda sul tema ’I prodotti locali sono gli ambasciatori del territorio? Autentici, sostenibili, piacevoli al palato e salutari per le persone e l’ambiente’. Organizzato da Federico Minghi, ambasciatore della cultura Toscana, l’evento ha rappresentato un momento per "conoscere le eccellenze del nostro territorio, per poi promuoverle ed utilizzarle. Questi prodotti sono il nostro biglietto da visita", ha detto Minghi, sottolineando l’importanza di Siena come fulcro di eccellenze, dalla gastronomia all’arte.