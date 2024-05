Tariffa bus agevolata per gli studenti. Anche il Comune dà il via libera

Prende forma e sostanza la tariffa del trasporto pubblico locale agevolata per gli studenti universitari, annunciata qualche settimana fa dal Dsu Toscana, che però doveva ancora ’passare’ attraverso alcuni canali istituzionali. Ieri quello comunale: la giunta senese ha approvato lo schema di accordo relativo al sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale di Siena per gli studenti universitari.

La convenzione tra Comune di Siena, Università degli studi di Siena, Università per stranieri di Siena, Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario e Autolinee Toscane prevede che l’abbonamento urbano annuale nel territorio del capoluogo avrà un costo di 120 euro per gli studenti di età inferiore ai 26 anni e di 170 euro per gli studenti di età superiore ai 26 anni.

L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare la diffusione della mobilità sostenibile, promuovendo forme di trasporto a minore impatto ambientale al posto dell’utilizzo dell’auto privata. L’incentivazione all’uso del trasporto pubblico, oltre a diminuire gli effetti sulla qualità dell’aria e sul rumore generati dal traffico stradale motorizzato privato, mira a migliorare la fluidità della circolazione stradale e a ridurre la pressione sulla sosta in aree circostanti a grandi poli attrattori, quali le sedi universitarie del policlinico Santa Maria alle Scotte, di San Miniato, della stazione ferroviaria e del centro storico.

Il contributo complessivo massimo erogato da parte dei firmatari è pari a 327.840 euro, di cui 25.840 a carico del Comune di Siena. La durata della convenzione sarà di un anno a partire dalla data di inizio effettivo dell’erogazione dell’agevolazione. Il Comune di Siena precisa a questo punto che la tariffa agevolata scatterà "solo dopo che tutti gli enti firmatari avranno approvato lo schema di accordo e dopo che Autolinee Toscane avrà effettuato le valutazioni, i passaggi formali e le modifiche tecnologiche al proprio sistema tariffario necessarie a rendere fruibili le nuove agevolazioni da parte degli studenti".