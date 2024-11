tanti eventi

Presentato dal Comune di Castelnuovo Berardenga il cartellone degli eventi natalizi organizzati insieme alle associazioni del territorio, una ricca offerta per tutte le famiglie, che renderà questi giorni ancora più speciali. Dai mercatini agli spettacoli teatrali, dai laboratori creativi ai giochi e intrattenimenti per bambini. "Quest’anno per la prima volta – commenta l’assessora Martina Borgogni – abbiamo scelto di mettere insieme in un cartellone unico tutti gli eventi in programma per valorizzare e promuovere al meglio le tante iniziative organizzate dalle associazioni del territorio e dall’Amministrazione comunale. Castelnuovo Berardenga si illuminerà a festa con tante proposte per tutte le età". Si parte domenica 1 dicembre con l’evento Newcastle’s Christmas il mercatino Natale che a partire dalle ore 10 e per l’intera giornata avvolgerà piazza Marconi di una magica atmosfera natalizia. Insieme ai mercatini non mancheranno i tradizionali stand gastronomici con polenta e cinghiale, caldarroste e vin brulè, birra e salsicce, il mitico aperifritto del galletto, ciambellini e cioccolata calda. Tantissimi gli spettacoli e l’animazione per bambini: alle ore 10.30 gli Sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena, alle 12 il gruppo bandistico G. Verdi, dalle 15 animazione con Gioca la piazza, alle 15.15 Insieme a Natale canti con gli alunni della Scuola primaria di Castelnuovo, dalle 16 Blue Diamond Majorettes e Sciacchetrà street band. Babbo Natale e i suoi aiutanti vi aspetteranno alla scuderia Rigacci