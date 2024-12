Taglio del nastro per la nuova sosta agricola attrezzata per i camper

Un nuovo servizio, pensato per gli amanti del viaggio. Taglio del nastro per "Chiusi in Camper" all’interno dell’Azienda Agricola Nenci, situata a pochi metri dalle mura del centro storico della Città di Porsenna. L’Azienda Agricola Nenci, brand noto, tra le altre cose, per la produzione di vino, olio, percorsi di degustazione ed eventi, aggiunge al ventaglio di offerte anche una nuova soluzione per i viaggiatori. La nuova sosta agricola attrezzata per camper va ad unirsi ad altre esperienze consolidate nell’Azienda, che da anni vanta servizi quali "Chiusi in un Calice" (la sala degustazioni) e la sala polivalente della "Fattoria Didattica Nenci". "Una bella sensazione portare a termine un progetto ideato nel 2017 in sinergia con i miei genitori e con mio fratello - dichiara Paolo Nenci–. Una sosta attrezzata per camper a due passi dal casello autostradale che porterà un enorme valore aggiunto alla comunità chiusina e non solo. Ringrazio sindaco e amministrazione per il supporto".