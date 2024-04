Taglio dei fondi, il Pd all’attacco

Il Pd non resta a guardare e promuove un incontro sul Biotecnopolo alle 18.30 nella sala dei Mutilati alla Lizza. "Quello che sta accadendo sul futuro del progetto e dell’hub antipandemico di Siena è incredibile – sottolineano i Dem –. Il ministero della Salute ha comunicato infatti un taglio di 135 milioni di euro dei fondi destinati al centro. Una scelta incomprensibile. Un duro colpo alla scienza e alla ricerca, che penalizza Siena e la sua provincia". Di qui l’incontro con la cittadinanza, per avviare "una dura mobilitazione contro una destra che ha scelto di schierarsi contro Siena e contro la scienza". Saranno presenti all’iniziativa il commissario dell’Unione comunale Pd di Siena e componente della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino, il segretario provinciale Pd Andrea Valenti, i segretari di circolo dell’Unione comunale, la capogruppo in Consiglio comunale Giulia Mazzarelli e il gruppo consiliare, il presidente della Provincia David Bussagli, l’assessore regionale Simone Bezzini, la vicesegretaria regionale Pd Stefania Lio, i parlamentari Dem Laura Boldrini, Marco Simiani e Silvio Franceschelli, il segretario regionale Pd Emiliano Fossi e infine è atteso anche l’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani.