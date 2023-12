Tagliati i fili delle luminarie in via Montanini

Arriva Natale e il centro storico, in primis via Montanini, finisce nel mirino dei vandali. Era successo con gli alberi di Natale, tempo fa, regolarmente rovinati e buttati in terra. Più volte. E’ accaduto nella notte fra domenica e lunedì questa volta con le luminarie che sono state spente, tranciando i cavi.

"Grazie al lavoro degli operai e dell’ufficio tecnico del Comune - informa palazzo pubblico - sono state ripristinate le luminarie in via Montanini, dopo il danneggiamento registrato nella notte. Alcuni ignoti, tramite l’utilizzo di una scala (nella foto), si sono arrampicati fino all’allacciamento delle luci, hanno tranciato i fili e preso una delle spine utilizzate per le luminarie. Nelle prime ore del mattino l’amministrazione ha provveduto a riparare i collegamenti per ripristinare l’illuminazione natalizia: sono in corso valutazioni sull’accaduto, anche attraverso l’utilizzo della videosorveglianza". Un altro atto vandalico ha riguardato la casina dell’acqua in Pescaia: già non era attiva, ora è stata danneggiata. Ennesimo gesto di inciviltà.